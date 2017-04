Verliefde Hans Klok woont al maanden samen met 22 jaar jongere 'Griekse god'

De Nederlandse magiër was, voordat hij zijn vriend tegen het lijf liep, al een tijdje vrijgezel. Daar kwam eind 2016 verandering in nadat hij iemand uit het publiek op het podium had gehaald om hem te helpen bij één van zijn illusies. Voor de ogen van een vol theater Carré sloeg de vonk tussen de mannen over. Althans, Hans was behoorlijk onder de indruk van de hem onbekende man. ,,Toen hij naast me stond dacht ik 'dit is met voorsprong de knapste vent die ik ooit heb gezien'. Maar ja, je weet natuurlijk niet of zo'n lekker en aardig ding al een vriend of vriendin heeft. Samenwoont of getrouwd is. Daarom heb ik een kennis die er ook was het telefoonnummer van Dann laten vragen. Vervolgens heb ik hem heel brutaal een berichtje gestuurd. Of hij na afloop nog even een biertje wilde drinken. Nou, dat wilde hij wel. En van het één kwam dus het bekende ander.''



Hans vergelijkt zijn verovering met 'een Griekse god'. Tegen Veronica Magazine vertelde hij over Dann: ,,Spierwit, komt nooit in de zon. Net zo'n beeld. Maar dan levend. En ik vind hem ook nog superintelligent. Dat vind ik nogal snel van mensen, hoor. We zijn een heel leuk duo, en ik hou hem lekker helemaal voor mezelf.'' Vandaag deed Hans tegen deze site iets minder geheimzinnig over zijn verovering. ,,Hij heeft toevallig jarenlang geleerd voor het illusievak maar er nooit iets mee gedaan. Dann heeft zich uiteindelijk meer in de richting van de sport ontwikkeld als onder meer personal trainer. Dat verklaart zijn imposante en aangename fysiek.''