Vervolg Coming to America in de maak

Hoewel het inmiddels 30 jaar geleden is dat de film uitkwam, is het blijkbaar nooit te laat voor een vervolg. Het project zit nog in de beginfase, maar The Hollywood Reporter weet al te melden dat Kevin Misher (Carrie, Public Enemies) de productie op zich zal nemen. Nog onduidelijk is of ook Eddie Murphy een rol zal spelen in het vervolg.