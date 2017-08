VMA Awards 2017: politiek beladen spektakel

Transgendersoldaten

De uitreiking van de VMA's in Inglewood, Californië, was dit jaar een zwaarbeladen spektakel met veel politieke thema's. Zo werden vlak voor de show zes transgendersoldaten uitgenodigd op de rode loper, als reactie op het besluit van president Trump om transgendersoldaten voortaan niet meer tot het leger toe te laten. Zangeres Pink, die een oeuvreprijs in ontvangst mocht nemen van presentatrice en comédienne Ellen DeGeneres, gaf een vlammende medleyshow met haar grootste hits, en ontroerde het publiek met een toespraak over 'de acceptatie van verschillende soorten schoonheid'.

Nieuwe award: vechten tegen het systeem

Weinig indrukwekkende optredens

Kleuters op minimotoren

Bij de liveshows speelden de grote popvrouwen een doorslaggevende rol, ondanks het ontbreken van Beyoncé. De Nieuw-Zeelandse zangeres Lorde kon niet zingen wegens een griepje, zo had zij vlak voor de show aangekondigd via Twitter. Toch trad zij een paar minuten op bij een gettoblaster waaruit haar nummer Homemade Dynamite klonk, waarbij de zangeres een paar avant-gardistische dansbewegingen maakte. Miley Cyrus presenteerde haar nieuwe single Younger Now in een flitsende glittershow, waarin kleuters op minimotoren rondreden. Het was een van de leukste optredens, vooral omdat Cyrus het nummer goed zong. Aangrijpend was een toespraak van acteur Jared Leto, ter afscheid van zijn onlangs overleden vriend Chester Bennington, de zanger van de rockband Linkin Park. In zijn speech werd ook de eerder overleden zanger Chris Cornell van de band Soundgarden herdacht. Leto bracht het publiek in The Forum in Inglewood tot tranen.