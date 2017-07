Voetbalfans Ziggo blijven meer betalen voor Fox Sports

Tevreden

,,Hadden we dat moeten doen, dan waren al onze klanten meer gaan betalen'', zegt een woordvoerder. ,,Ook zij die niets hebben met voetbal. Dat hoeft nu niet en daar zijn we tevreden over.''



De oorsprong van de rechtsgang ligt in het samengaan van Ziggo met UPC in 2014. Beide providers hadden hun eigen contract met Fox, en dat van UPC liep nu af. Het Ziggo-contract loopt tot 2020, het gerechtshof heeft vandaag in kort geding bepaald dat dat nu ook van toepassing is op de voormalige UPC-klanten.



Het is een voorlopige uitspraak van het gerechtshof, maar doorgaans wordt deze na een procedure van maanden bevestigd.