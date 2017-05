Walk of Fame-sterren voor Goldie Hawn en Kurt Russell

Hawn en Russell timmeren al decennialang aan de weg in Hollywood, maar hadden nog geen ster op de beroemde promenade. De timing is goed gekozen, aangezien vandaag de nieuwe Marvel-film Guardians of the Galaxy Vol. 2 uitkomt, waarin Russell een grote rol heeft. Goldie Hawn is vanaf volgende week weer te zien op het witte doek in haar eerste film sinds vijftien jaar, Snatched.



Goldie Hawn kreeg in aanloop naar de onthulling van haar ster veel verbaasde reacties. ,,Mensen zeggen: jeetje, hadden jullie er nog geen? Maar we kregen er nooit eentje", laat ze weten aan Variety. Russell voegt toe: ,,Het valt samen met filmpromotie. het leek mij wel grappig om het samen te doen." De twee maakten van de gelegenheid gebruik om uitgebreid op de foto te gaan met hun nieuw verworven sterren.