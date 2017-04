Wangen Sylvie extreem roze, Michael brengt ode aan kids

Mark Rutte kroont winnares Mis(s)verkiezing

11:01 Minister-president Mark Rutte (50) doet binnenkort iets wat we niet van hem gewend zijn, namelijk het kronen van een Miss. Rutte is op 6 mei te zien in het SBS-programma Mis(s)verkiezing, waarin lichamelijk gehandicapte vrouwen strijden om de titel.