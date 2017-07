Weduwe Frank Sinatra overleden

Sinatra is volgens de woordvoerder een natuurlijke dood gestorven. Ze is vredig ingeslapen in haar woning in Rancho Mirage, Californië, omringd door familie en vrienden.



Barbara Sinatra werd op 10 maart 1927 geboren in Bosworth, Missouri. Ze werkte als model en showgirl en werd de vierde vrouw en laatste vrouw van crooner Frank Sinatra. Ze trouwde de zanger in 1976 en bleef zijn echtgenote tot zijn dood in 1998.



'Lady Blue Eyes' , zoals Sinatra ook wel genoemd werd, richtte in 1986 de Barbara Sinatra Children's Center op. De non-profit organisatie begeleidt tot op de dag van vandaag mishandelde kinderen. Sinatra was tot haar dood actief binnen de organisatie.