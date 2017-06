Wereldrecordpoging Erik de Zwart mislukt

,,Nou, we hebben het niet gehaald", concludeerde Erik gisteren in de laatste video over zijn recordpoging. ,,Gestrand in Madrid, op het laatste stukje eigenlijk. Als we nog een kwartiertje meer tijd hadden gehad, hadden we het wel kunnen maken. Helaas zat het er niet in."



Hoewel hij geen wereldrecord heeft kunnen vestigen, heeft Erik wel genoten van zijn reis. ,,Het was wel een mooie reis moet ik zeggen." In 2,5 dag de wereld rond ging de zestigjarige radiomaker niet in de koude kleren zitten. ,,Zestig uur in een vliegtuig is geen kattendrek."



Erik had verwacht dat hij er gisteren erger aan toe zou zijn. ,,Ik dacht dat ik compleet kapot zou zijn, maar dat valt eigenlijk wel mee. Het is waarschijnlijk ook de adrenaline die erbij hoort." Toch is de radio-dj niet van plan de reis nog eens over te doen. ,,Het is jammer, maar ik denk niet dat ik het nog een keer ga doen."