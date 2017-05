Werkende moeder Anouk doet weer een rondje podia

Het begint, zo zei ze al eens eerder, met een rekensommetje. Het schoolgeld van de kinderen, de hypotheek, de overige kosten. En dan gaat manager Kees de Koning aan de slag. Optredens boeken totdat het totaalbedrag bereikt is. ,,Ik moet een paar shows doen om van te leven. Daarna is het weer even klaar'', legde ze in 2011 uit in een interview. Dit jaar heeft Anouks finan­ciële balans extra aanvulling nodig. Haar gezin telt nu immers zes kinderen, van wie er inmiddels vier naar school gaan. De zesde, babydochter Jelizah Rose, droeg op een andere manier bij aan een druk 2017: Anouk nam het afgelopen jaar vrij van optredens, bij wijze van zwangerschapsverlof. Jelizah werd in juni geboren. Niet veel later zette Anouk haar manager aan het werk. Hij regelde in 2015 nog het best betaalde festivaloptreden voor een Nederlandse artiest ooit. Op Pinkpop verdiende Anouk toen naar verluidt 200.000 euro. Het resultaat dit keer: een vergeleken met andere jaren uitpuilende live-agenda. Zeven festivalshows (waaronder Concert at Sea op 1 juli), drie Ziggo Dome-optredens en een eigen concert op het Scheveningse strand waarmee ze begin september de zomer afsluit.

Werkende moeder

Haar werkwijze klinkt zakelijk, maar past nu eenmaal het best bij haar huidige leven als werkende moeder van een groot gezin, zo geeft ze steevast aan. En daarbij: ze vindt haar optredens er een stuk beter van worden. ,,Als ik nu op een podium stap, moet het er ook echt even uit. Die intensiteit haal ik niet als ik elke week sta te zingen. Bovendien ben ik gespannen voor een concert. Soms maak ik me een week van tevoren al druk. Dat wil ik m’n kinderen niet aandoen. Als ik om 6 uur naast hun bedjes sta, ben ik vrolijk en niet bezig met andere dingen.'' Voor Anouk geldt in die zin een alles-of-niets-benadering. Of ze is thuis in Amsterdam bij haar gezin óf ze is volledig gericht op haar concerten. Combineren lukt haar slecht. ,,Vroeger stond ik, nog helemaal hyper van het optreden, anderhalf uur later weer thuis de afwasmachine in te ruimen. Confusing.''

Foetushouding

En daarbij: haar voorbereiding vergt emotioneel veel. ,,Ik lig in de foetushouding op bed tot ik naar de slachtbank word geleid'', zei ze vorige week in De Wereld Draait Door over de stress vooraf. Het was haar eerste interview in een klein jaar tijd. En het blijft voorlopig haar enige. Want in de dagen rondom haar concerten praat ze het liefst zo min mogelijk. Ze communiceert per mail met de buitenwereld en met gebaren in huiselijke kring. ,,Voor de opvoeding geen probleem, hoor'', zei ze in 2009. ,,Standjes geven doe ik zelden, één blik is meestal al genoeg.''



Om haar stem te beschermen, plande ze tussen haar concerten dit keer twee en drie rustdagen in. Want zoals altijd is er voor haar grote shows maar één hoofdattractie: de zangeres zelf. ,,Gastartiesten? Ik kom zelf. Dat lijkt me genoeg'', geldt als motto. En dus moet haar stem feilloos zijn, vindt ze.