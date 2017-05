Wesley en Yolanthe openen club op Ibiza

De voorbereidingen voor Wesleys eigen club werden in de afgelopen maanden bewust stil gehouden. ,,Ja, het is goed gelukt om alles in alle rust op te zetten. We zijn al bijna klaar. We zijn de puntjes op de i aan het zetten, werklui zijn druk bezig om de inrichting op tijd af te krijgen en het eruit te laten zien zoals we alles hebben bedacht", zegt Wesley in de krant. ,,Het wordt wel erg mooi heb ik het idee, wij zijn in elk geval razend enthousiast."