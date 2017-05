Wietze: Mattie is een op geld beluste matennaaier

,,En dat is wat ik niet begrijp", schrijft Wietze. ,,Je geeft daarmee in mijn ogen aan dat het voor de luisteraars belangrijker is dat jij radio maakt, in plaats van hen de Mattie & Wietze ochtendshow te geven. Daarmee is het voortaan jouw ego waarnaar men mag gaan luisteren."



Hij gaat verder: ,,Hoe denk je dat de luisteraars dit zullen beoordelen? De zielige Mattie die werd bedrogen, blijkt zelf de grootste bedrieger", schrijft Wietze. ,,Een matennaaier voor wie een bankrekening belangrijker is, dan afspraken nakomen en een goede vriendschap. Ik vind het heel erg dat ons radioteam voortaan onder jouw grillen moet werken. Het is niet anders, maar ik hoop wel dat je ze met meer respect behandelt dan mij."



Eigen show

In de mail doet Wietze ook uit de doeken wat zich de afgelopen maanden achter de schermen afspeelde. Het radioduo zou samen naar Sky Radio gaan. Achter Wietzes rug om besloot Mattie echter toch nog om te onderhandelen met Q over een eigen ochtendshow. Dat biechtte hij uiteindelijk op aan Wietze.



,,Hoewel ik verbijsterd en geschokt was, liet ik opnieuw de keuze aan jou: wil je samen door of niet? Jij koos er vervolgens voor om toch niet te zwichten voor het geld van Q. En ik was vervolgens vergevingsgezind en accepteerde jouw eerdere actie", aldus Wietze. Mattie koos echter later opnieuw voor Q en stelde zijn vriend op de hoogte met een appje.



Hoe de toekomst er voor Wietze nu uitziet, weet hij nog niet. ,,Ik heb werkelijk geen idee", zegt hij. ,,Ik zal me wel redden omdat ik wel principes heb en daarbij gesteund word door goede mensen. Wat voelt het fijn dat ik altijd eerlijk ben geweest en nu ook niets hoef te verbergen. Het lijkt mij enorm beklemmend voor je, dat jij je moet verdedigen met al je leugens. En je weet het: er is nog zoveel meer uit de doeken te doen rondom deze situatie, maar die eer laat ik aan jezelf."