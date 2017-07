Winnende Oranje Leeuwinnen trekken 2,4 miljoen kijkers

J.Lo viert dub­bel­ver­jaar­dag in ultrakort doorschijnend jurkje

24 juli Jennifer Lopez heeft haar verjaardag dit jaar in stijl gevierd. La Lopez is vandaag 48 geworden, maar plande zaterdag een feest in Miami dat tot de late uurtjes duurde. Het was dubbel feest: haar liefje honkballer Alex 'A-Rod' Rodriguez wordt donderdag 42 jaar.