Wordt Letter Laat! van Paul de Leeuw top of een flop?

Middernacht

Interessant is de vraag: wordt Lekker Laat! onderscheidend, zoals De Leeuw vurig hoopt, of is het een herhaling van zetten? Collega-presentator Wilfred Genee neigt naar het laatste. ,,Voorop gesteld: ik vind Paul de Leeuw een geweldige televisiemaker en een vakman. Ik was vroeger een trouwe kijker. Het was in het begin spectaculaire televisie. Zo uitgesproken, zo nieuw. De eerlijkheid, directheid en hardheid waar hij op een komische manier mee begonnen is, hebben wij met VI Inside in feite doorgetrokken. Maar zo langzamerhand vind ik zijn programma’s wel op elkaar lijken. In hetzelfde onrustige tempo. Dan krijg je toch het gevoel dat je naar een herhaling zit te kijken. Ik zou zo graag een nieuwe Paul de Leeuw willen zien”, aldus Genee, die in Lekker Laat! een homoseksuele versie van hem terugvindt in de rubriek G(ay)I Inside. ,,Als je geparodieerd wordt, is het altijd goed. Een geweldige eer.”