Yo uitbundig om XaXa en Carolien heeft oplossing voor wallen

Baby Estavana en Rafael heeft twee slaapkamertjes

10:32 De ongeboren baby van voetballer Rafael van der Vaart (34) en handbalster Estavana Polman (24) wordt nu al volop verwend. Bij het sportieve stel thuis in Denemarken is alles in gereedheid gebracht voor de komst van het meisje, ook in Estavana's ouderlijk huis in Arnhem tikt de klok roze.