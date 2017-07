Yolanthe dankt Turkije voor mooiste geschenk ooit

Wes en Yo verhuisden in 2013 van Milaan naar Istanbul toen Galatasaray de aanvallende middenvelder voor 7,5 miljoen euro overnam van de Italiaanse topclub Internazionale. Ze kozen voor een luxueus penthouse in het centrum, met een vermeende koopprijs van zo'n vijf miljoen dollar, maar verhuisden in het najaar van vorig jaar naar een villa met tuin in de kustwijk Florya. Daar hebben Xess Xava en Jessey, het jongetje dat Wesley tien jaar geleden kreeg met zijn ex Ramona Streekstra, meer ruimte.



Wesley Sneijder was in 173 wedstrijden voor Galatasaray goed voor 45 doelpunten, werd twee keer kampioen van Turkije en won drie keer de Turkse beker. Het is onbekend waar het gezin Sneijder zich nu zal vestigen, maar Turkse media denken aan de Verenigde Staten. Een mogelijkheid is dat Wes kiest voor voetbalclub Los Angeles Galaxy. Los Angeles is voor Yolanthe geen onbekende stad na een aantal rolletjes in Hollywoodproducties. Topacteur Mark Wahlberg - haar tegenspeler in de film Pain and Gain uit 2012 - is erg over haar te spreken. ,,Ik denk echt dat ze het kan maken in Hollywood'', zei hij toentertijd.



Waar het stel ook voor kiest, voorlopig blijven ze het vliegtuig pakken naar Ibiza. Daar werd vorige maand in het geboortedorpje van Yolanthe loungeclub XaXa geopend.