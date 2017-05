Yolanthe en zus Rebecca begraven de strijdbijl

,,We zetten een streep onder het verleden en gaan met elkaar weer leuke dingen doen", zegt Yolanthe in De Telegraaf. ,,Het voelt goed dat we weer met elkaar omgaan. Rebecca heeft uiteindelijk het initiatief genomen om naar Istanbul te komen." De zus van Yolanthe heeft 'haar excuses gemaakt en laat weten dat dit nooit had mogen gebeuren'. ,,Ze heeft verteld dat ze de familie heel erg mist en dat ze hoopt dat we haar kunnen vergeven." En dat gebeurde.

Xess Xava

In Istanbul maakte Rebecca voor het eerst kennis met Xess Xava, het in oktober 2015 geboren zoontje van Yolanthe en Wesley. ,,Het was de eerste keer dat ze Xess in haar armen sloot. Dat deed wel wat met mij. Maar ook tussen Rebecca en Xess."



Inmiddels hebben de zussen weer geregeld contact. "We hebben elkaar alweer een aantal keren gesproken en het is goed. Het is fijn om deze periode af te sluiten."