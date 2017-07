Youp van 't Hek: Lieve Tijn, wonderheld, we vergeten je nooit

Het is voor Youp, die in december kennismaakte met Tijn, een zware opgave om de brief te schrijven. ,,Het huilen staat me nader dan het schrijven. Maar ik wil deze brief aan je kwijt. Sterker nog: ik moet hem schrijven. Omdat ik je wil bedanken voor alles wat jij als zesjarig mannetje deze oude cabaretier hebt geleerd", begint hij.



De columnist had het gevoel dat hij iets moest doen, nadat hij de dokter van Tijn hoorde praten over hersenstamkanker. En dus kwam hij zelf in actie. Hij benaderde al zijn 'radeloos rijke vrienden' voor financiële steun. Al gauw werd het initiatief, flesjes nagellak verkopen voor tien euro, een doorslaand succes. Met ambassadrice Wendy van Dijk en hulp van Nederland behaalde hij zelfs het streefbedrag van een miljoen.