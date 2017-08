YouTuber Kaj Gorgels is vijftiende bekende Robinsonner

Foto's Mel B. choqueert met transparante catsuit

10:20 Voormalig Spice Girl Mel B. liet gisteren weinig aan de verbeelding over tijdens de première van het twaalfde seizoen van de talentenjacht America's Got Talent. Melanie Janine Brown liet in Hollywood haar ondergoed in het hotel achter en choqueerde de toegestroomde pers met het dragen van een doorschijnende catsuit vol blauwe glitters.