Zangeres Maan krijgt er van langs op Twitter tijdens Beste Zangers

KijkcijfersHet tiende seizoen van het AVROTROS-programma Beste Zangers is gisteravond met meer dan een miljoen kijkers van start gegaan. Dat is precies even veel als de start van vorig jaar. Op Twitter uitten kijkers kritiek op deelneemster Maan.

De eerste aflevering van het muziekprogramma, waarin de 20-jarige The Voice-winnares Maan de Steenwinkel centraal stond, staat met 1.175.000 kijkers op de tweede plek in de ranglijst van best bekeken tv-programma's. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek.

Andere deelnemers aan de muziekshow zijn Jan Smit, Anita Meyer, Dennie Christian, musicalzanger Tommie Christiaan, Kenny B., operadiva Tania Kross en rapper Brace. Zij hebben speciaal voor Maan zowel nummers uit haar eigen repertoire als haar lievelingsnummers voorbereid. Zo had Tommie Christiaan een stevige bewerking gemaakt van Maans laatste nummer Someone That I Never Knew en was Maan tot tranen toe geroerd door de versie van Tania Kross van het nummer The Power Of Love.

Typisch Nederlands

Hoe vonden jullie de eerste aflevering van Beste Zangers?? #BesteZangers Een foto die is geplaatst door null (@) op 20 May 2017 om 12:25 PDT Echter, niet iedere kijker was gediend van de verschijning van de jonge zangeres. ,,Trek die Maan echt niet'', klinkt het. ,,Noem mij één hit van Maan'', vraagt iemand. Verder klinken rake woorden als 'irritant', 'Maanmoe', en 'uit de hoogte'. Ene Eddie besluit het op te nemen voor The Voice-winnares. ,,Maan is juist lekker gewoon zichzelf! Typisch Nederlands om haar weer af te zeiken. Maan je bent een topper!''



Gelukkig kan Maan op haar Instagram wel rekenen op haar fans. Zij vonden het super om hun idool te zien en vonden het jammer dat ze zelf niet zong. ,,Jij bent de beste zangeres van allemaal.''

Andere tv-programma's

Het NOS Journaal van 20.00 uur trok gisteren met 1,7 miljoen een groter publiek. Ook Kassa (1,07 miljoen) en Wie Ben Ik? (1,05 miljoen) scoorden boven het miljoen.