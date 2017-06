De televisiezender had een moeilijk tv-seizoen met magere kijkcijfers. Rik van de Westelaken werd aangetrokken als nieuwe presentator, maar zijn komst werd geen succes. Zijn programma's Rik over de Grens en Peking Express scoorden niet de gehoopte cijfers.



Intern was er volgens bronnen een conflict tussen Duong en de directie van SBS. Hij zou hebben geweigerd te werken met een nog kleiner budget voor NET5. Ook zou hij het niet eens hebben kunnen worden over de nieuwe koers van de zender. Om die reden zou hij eerder deze week SBS met ruzie hebben verlaten. SBS bevestigt dat Duong niet meer voor de organisatie werkt, maar wil niet ingaan op de reden voor zijn vertrek.



Duong was sinds september 2015 in dienst als zendermanager van NET5. Daarvoor was hij in verschillende functies werkzaam bij de zendergroep. Zo vervulde hij al eens dezelfde rol bij Veronica. Wie nu de dagelijkse leiding van NET5 in handen krijgt, is onduidelijk.