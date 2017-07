Ziggo heeft problemen met Game of Thrones: 'nog niet overal te zien'

,,We werken hard aan een oplossing", belooft Ziggo op Twitter. ,,Onze excuses!" De serie kan alleen worden gezien door abonnees die extra betalen voor een zogenoemd plus-abonnement. Eerder was de serie op HBO Nederland te zien, maar deze zender hield in januari op met bestaan.



Een woordvoerder van Ziggo laat in een reactie weten dat het probleem zich voordoet "bij sommige boxen". Hij kan niet zeggen hoeveel klanten last hebben van het probleem. Ook is niet duidelijk wat de oorzaak is, wanneer de problemen verholpen zijn en wanneer Ziggo-klanten de aflevering kunnen zien.



HBO Amerika had zondagavond problemen met overbelaste servers toen de eerste aflevering van het nieuwe seizoen werd uitgezonden. Op sociale media regende het klachten over de bereikbaarheid van de servers.