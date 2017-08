Zijn Katy Perry en Orlando Bloom weer samen?

Glennis Grace werkt samen met producer Justin Bieber

13 augustus Glennis Grace keert morgen terug uit Amerika. De 39-jarige zangeres was een week in Atlanta onder meer om muziek op te nemen in de studio’s waar voorheen ook bekende R&B’TLC en Usher hun albums uitwerkten. Glennis is aan de slag gegaan met de Amerikaanse producer Bernard ‘BHarv’ Harvey, die samenwerkte met Justin Bieber.