Zweedse koningin bezoekt IKEA

Wes en Yo wonen tijdelijk in dit luxe vijf­ster­ren­ho­tel in Nice

10:26 Yolanthe Sneijder-Cabau (32) heeft het vinden van een geschikt familiehuis in het Franse Nice op haar prioriteitenlijstje staan nu haar Wesley (33) binnenkort zijn entree zal maken bij voetbalclub OGC Nice. Voordat het zover is, is het poepchique vijfsterrenhotel Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée hun tijdelijke onderkomen.