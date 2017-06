66-jarige oud-prof uit Neede fiets nog wekelijks 350 kilometer

Helden van ToenZIEUWENT - In de rubriek ‘Helden van toen’ komen oud-sporters aan het woord die van betekenis zijn geweest voor de regionale sportwereld. Vandaag ex-wielrenner Arie Hassink (66), geboren in Neede, die door een longtuberculose op jonge leeftijd geen beroepswielrenner mocht worden en daardoor 17 jaar voor team Amstel Pils fietste.

Arie, hoe is het met je?

“Goed. Ik geniet van mijn pensioen. Twee jaar terug heb ik een burn-out gehad. Nadat ik hersteld was heb ik een hartaanval gehad, maar nu gaat alles weer goed. Ik fiets weer zo’n 350 kilometer per week, pas op de kleinkinderen, werk in de tuin. Echt genieten.”

Ben je nog veel met wielrennen bezig?

“Buiten dat ik zelf nog fiets ben ik geen ploegleider of zoiets. In augustus is in St. Johann in Oostenrijk het WK Wielrennen voor mensen op leeftijd. Als ik me goed voel doe ik daar nog aan mee. Daarnaast hebben de kinderen ook aan wielrennen gedaan, maar die zijn inmiddels ook gestopt.”

Volledig scherm Arie Hassink aan het veldrijden in november 2016. © jan houwers

Je bent een succesvolle wielrenner geweest, maar hebt nooit een grote ronde gereden. Waarom niet?

“Dat klopt. Op mijn 22ste heb ik longtuberculose opgelopen. Een week voordat ik mijn eerste profcontract zou tekenen bij Gan-Mercier. De ploeg waar Joop Zoetemelk ook voor reed. Het contract dat ik zou tekenen was in kannen en kruiken, maar dat ging uiteindelijk naar Gerrie Knetemann. Ik mocht van doctoren geen beroepsrenner worden. Als amateurrenner heb ik daarna ook nog wel aanbiedingen gekregen, maar daar staken doctoren een stokje voor. De enige ronde die ik gefietst heb is de ronde van Luxemburg. Daarin eindigde ik als vierde.”

Ondanks dat heb je wel aan de Olympische Spelen deelgenomen?

‘’In Montreal in 1976 inderdaad. Aan de 100 kilometer ploegentijdrit en de individuele wegrace. Er zijn niet heel veel wielrenners die dat kunnen zeggen, dus daar ben ik wel trots op.”