Adegeest met profambities na brons op NK

De 20-jarige renster van NWV Groningen zag de medaille als een beloning voor haar keuze om het schaatsen op een iets lager pitje te zetten en dit jaar vol voor het wielrennen te gaan. Nadat ze al tweede was in de internationale Omloop van de IJsseldelta was er nu opnieuw een podiumplek achter Minke van Dongen en Bianca Lust.

"Het is mijn eerste NK-medaille in het wielrennen, nadat ik bij de junior-vrouwen een keer vierde was geworden", vertelt Adegeest. "Hopelijk zet ik mezelf op de kaart met deze prestatie. Ik zou graag in een profteam rijden in 2018 en mezelf nog verder ontwikkelen. Ik denk dat er nog meer voor me inzit in de wielersport. Dit motiveert me alleen maar meer.'