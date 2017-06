Almeloër Höcher gaat na 15 jaar profvoetbal verder als amateur

Bij Helmond Sport speelde Höcher in twee periodes vijf seizoenen en in totaal 169 competitiewedstrijden. Hij scoorde in totaal 46 keer. De middenvelder debuteerde in 2002 op 17-jarige leeftijd in het profvoetbal. Dat deed hij bij Heracles Almelo in de eerste divisie. Met de club uit zijn geboorteplaats promoveerde de voetballer ook naar de eredivisie, maar in 2007 maakte hij de overstap naar Helmond Sport.