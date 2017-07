Aniek Diks wint hoofdrubriek eerste internationale dag CSI Twente

Twents aandeel in Europese titel nationale softbalploeg

2 juli BOLLATE - Met een groot aantal Twentse speelsters heroverde de Nederlandse softbalploeg afgelopen weekeinde in Italië de Europese titel. Oranje versloeg in Bollate het gastland met 7-1 en nam zo revanche op het EK van 2015 in Nederland toen er in de finale nog met 2-1 van Italië werd verloren.