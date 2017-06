Astrid de Zeeuw van TON Almelo naar European Olympic Youth Festival

Het European Olympic Youth Festival (EYOF) is een sportevenement waar jonge Europese sporters tot en met 18 jaar aan deelnemen. Het wordt om de twee jaar gehouden. De veertiende editie vindt dit jaar plaats in het Hongaarse Györ. De jonge sporters maken er kennis met alle tradities van de Olympische Spelen en in het kader van ontwikkeling hecht NOC*NSF er veel waarde aan. In totaal doen er ongeveer 2.400 sporters uit vijftig Europese landen aan mee. Zij verdelen zich over ongeveer tien verschillende takken van sport.