Bijna etappezege voor Nijverdaller Boeve: 'Is nou eenmaal gebeurd'

Henk, hoe gaat het?

"Goed. Ik woon nog altijd in Nijverdal, moet nog een poosje werken tot aan mijn pensioen en zit iedere week nog wel één of twee keer op de fiets. Sowieso elke zondag even."

Zaterdag begint de Tour de France weer. Geeft dat nog een speciaal gevoel?

"Nee, niet meer. Ik vind het nog wel altijd leuk om naar te kijken. Maar het is niet zo dat ik dan telkens nog weer aan de keer denk dat ik mee deed."

Zelf verscheen je in 1986 aan de start. In de derde etappe won je bijna. Er moest een fotofinish aan te pas komen.

"Klopt, maar dat is gebeurd. Ik kijk daar niet met boze gevoelens op terug, ofzo. Na zestien dagen moest ik afstappen, maar ik vind het zeker bijzonder dat ik eraan heb deelgenomen."

Wat is je het meest bijgebleven?

"Dat het een heel circus is. Als wielrenner merkte je daar echter weinig van. Het was toen natuurlijk ook nog niet zoals nu wat media-aandacht betreft. Of ik zaterdag ga kijken tijdens de start? Nee, want mijn vrouw doet mee aan de Triathlon Holten. Maar ik volg het natuurlijk wel. De beleving van het publiek maakt de Tour zo’n mooi evenement."