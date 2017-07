Bruggink wint kwalificatie CSI Twente

Gerco Schröder zorgt voor enthousiasme op CSI Twente

9:26 GEESTEREN – Gerco Schröder zorgde vrijdag voor een enthousiaste sfeer op het Erve Maathuis in Geesteren. De Tubbergenaar was vrijdag de beste Nederlander in de eerste kwalificatiewedstrijd voor de Grote Prijs van Twente. Met zijn tienjarige bruine hengst Glock’s Lausejunge reed hij in eigen omgeving naar een prima derde plaats op het parcours over 1,50 meter met barrage. “We zijn nog niet heel vaak full speed gegaan op zo’n eerste dag, maar ook dat moet ie meemaken.”