Chris David uit Enschede verruilt Go Ahead Eagles voor FC Utrecht

David moet nog worden gekeurd bij FC Utrecht. Als tijdens de medische tests geen complicaties aan het licht komen, zet hij later deze week zijn krabbel bij de club die vorige maand via de play-offs Europees voetbal afdwong.

In Utrecht komt David met Erik ten Hag een oude bekende tegen. De succesvolle hoofdtrainer was eerder Hoofd Opleiding bij FC Twente, waar David de jeugdacademie doorliep. Daarvoor kwam de in Enschede opgegroeide David in de jeugd uit voor Victoria'28 en SC Enschede. Utrecht-trainer Ten Hag ziet ondanks twee kruisbandblessures nog veel potentie in de linksbenige spelmaker.

Fysiek leed

Een sterke start van David bij Go Ahead werd twee jaar geleden afgebroken door fysieke leed. In oktober 2015 scheurde hij in het uitduel met MVV de voorste kruisband van zijn linkerknie. David revalideerde een jaar en liep tijdens een oefenduel met de beloften, ditmaal op het kunstgras van amateurclub SVZW, dezelfde blessure op.

Hoewel hij de afgelopen anderhalf seizoen door de zware knieblessures geen officiële wedstrijd speelde in de hoofdmacht, wilde Go Ahead zijn aflopende contract verlengen. De voorbije weken onderhandelden club en speler tevergeefs over een langere samenwerking. Toen de interesse van Utrecht concreter werd en het voormalig talent sprak met Ten Hag, besloot hij de overstap te maken naar de nummer vier van de eredivisie.

Doorbraak

David tekende in 2015 voor twee seizoenen bij Go Ahead Eagles. Twee jaar eerder had hij als groot talent de overstap gemaakt van Twente naar Fulham. In Londen debuteerde hij tegen Crystal Palace met een fraaie treffer in de Premier League, maar zijn grote doorbraak bleef er uit.