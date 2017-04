De polonaise was al in gang gezet, totdat BWO alsnog degradeerde

DEURNINGEN – De polonaise was al in gang gezet. Maar toen de handbalsters van BWO het bericht kregen dat de concurrent alsnog had gewonnen, volgden tranen. De club degradeerde alsnog. “Al vind ik nog steeds dat we tweededivisie-waardig zijn”, klonk het bij coach Rachel Oberjé.

Tranen

Anderhalf uur lang knokte BWO in Deurningen voor wat het waard was. Er werd zaterdagavond met 22-21 van Wijhe gewonnen. De polonaise volgde. Totdat Rachel Oberjé de speelsters bij zich riep en vertelde dat BWO alsnog was gedegradeerd. Concurrent VenS pakte ook punten. In luttele seconden sloeg de feeststemming om in betraande ogen. "Ik heb de dames tot aan het allerlaatste fluitsignaal niets over het verloop van die wedstrijd verteld", zei Oberjé naderhand.

Sprookjesboek

Een sprookjesboek leek aanvankelijk in de maak, toen de club fysiotherapeute Oberjé onlangs naar voren schoof als coach. Terwijl het zwaard van Damocles boven het hoofd van BWO hing en degradatie naderde, leek de club onder Oberjé te ontsnappen aan degradatie. Ook tegen Wijhe gaf de ploeg alles wat het in zich had. Denise Boersma pepte haar medespeelsters op, Annemijn ten Donkelaar snelde keer op keer langs de linkerkant van het veld en Marieke Schopman stopte in een tumultueuze slotfase drie fantastische ballen. Maar het doek viel.

Quote Er zijn bij BWO speelsters die zich belangrijker vinden dan de groep Voormalig trainer Giaccomo Sciortino haalde flink uit

Twee wedstrijden voor het eind van de competitie werd coach Giaccomo Sciortino immers vriendelijk verzocht thuis te blijven. 'Er zijn bij BWO speelsters die zich belangrijker vinden dan de groep', sneerde Sciortino toen hij de mededeling van het BWO-bestuur had ontvangen. "Ik vind nog steeds dat we tweededivisie-waardig zijn", zei Oberjé, voorheen speelster, na de ontknoping. "Maar goed, we spelen nu wel weer hoofdklasse."

Volledig scherm Tranen bij BWO. © Robin Hilberink

Volledig scherm Ontsteltenis. © Robin Hilberink