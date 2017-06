Dick Hulshorst keert terug op oude nest bij LZV

Dubbeldam derde tijdens vijf­ster­ren­ru­briek in Oostenrijk

15 juni TREFFEN AM OSSIACHER SEE - Jeroen Dubbeldam heeft donderdag een derde plaats behaald tijdens de International Show Jumping in Oostenrijk. De Weerseloër moest alleen de Groninger Jur Vrieling en de Ier Cian O'Connor voor zich dulden. In totaal bleven 73 combinaties foutloos.