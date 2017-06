Dubbel verlies voor Tex Town Tigers

Jelle Wolsink sprint net naast podium in Friesland

3 juni HARKEMA – Jelle Wolsink heeft zaterdag in de Ronde van de Kerspelen – met start en finish in het Friese Harkema – een vierde plaats behaald. In de sprint voor de derde stek hoefde de Hengelose renner van Volker-Wessels-Merckx alleen Lehvi Braam voor te laten gaan.