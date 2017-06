‘Een NK om snel te vergeten’

Dat laatste was niet het geval zaterdagmorgen op het glooiende parcours in de Achterhoek. De strijd werd gedicteerd door de mannen van de grotere wielerploegen, met SEG Racing voorop. Wolsink en zijn drie ploeggenoten konden daar niet tegenop. ,,Tja, dan weet je tijdens het NK al dat je rol is uitgespeeld. Jammer.’’

Erg genoten van de titelstrijd hadden Wolsink en Oldenzaler Per Wiggers niet echt. ,,Er was weinig sfeer, op sommige plekken reden we op heel brede wegen zonder publiek langs de kant. In Zeddam was het wel aardig druk, maar de finishstraat in ’s-Heerenberg vond ik ook niet echt spectaculair’’, aldus Wolsink, die ‘ergens in de middenmoot’ eindigde.