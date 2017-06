Hengelose touwtrekker naar World Games in Polen

De Hengelose touwtrekker komt op zondag 30 juli in actie met het herenteam uit de 640 kilogramklasse. Harink is de eerste touwtrekker van TTV Oele die naar de World Games gaat.

Het sportevenement wordt eens in de vier jaar gehouden. Dit jaar gaat het tussen 20 en 30 juli gebeuren in Wroclaw. Vorige edities vonden onder meer plaats in het Colombiaanse Cali, het Duitse Duisburg en het Finse Lahti. In 1993 werden de World Games in ons eigen land georganiseerd, namelijk in Den Haag.