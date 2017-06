Jubilerend Olympia ontvangt oud-handbalbondscoach Henk Groener

In de kantine van voetbalvereniging Tubantia komt Groener onder meer vertellen over zijn periode als coach van het succesvolle Nederlandse damesteam. Die ploeg werd onder zijn leiding tweede op het WK van 2015 en presteerde ook tijdens de Olympische Spelen van 2016 in Rio sterk. Groen gaat zaterdag in discussie met de toehoorders. Het honderdjarige Olympia spreekt van 'een unieke gelegenheid voor de gehele Twentse handbalwereld om uit de eerste hand te horen over de opmars van het Nederlandse dameshandbal'.