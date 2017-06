Lammertink: ‘Benen wilden niet harder’

Lammertink finishte in een tijd van 1.02.18 en was daarmee 3.10 minuten langzamer dan winnaar Tom Dumoulin. De Limburger van Team Sunweb prolongeerde zijn titel, hij kwam na 50 kilometer in een tijd van 59 minuten en 7 seconden over de streep. Stef Clement werd tweede in 59.31, het brons ging verrassend naar Achterhoeker Robert Gesink in 1.00.06.

Podium

De 23-jarige Steven Lammertink had zich vooraf veel meer voorgesteld van het Nederlands kampioenschap tijdrijden. ,,Ik wil mezelf verbeteren ten opzichte van vorig jaar.’’ Toen eindigde de Tukker als vierde, achter respectievelijk Tom Dumoulin, Jos van Emden en Wilco Kelderman. ,,Ja, ik ga voor een plek op het podium’’, sprak hij daags voor de chronorit nog strijdlustig.

Motivatie putte Lammertink, het jongere broertje van Katusha-renner Maurits, nog uit zijn prestatie in de tijdrit van de Ronde van Zwitserland een week eerder. Toen finishte hij in de proloog als negende in een tijdrit in de UCI WorldTour. Een dag later moest hij Zwitserland echter vroegtijdig verlaten, nadat hij bij een zware valpartij betrokken was. ,,Ik tikte het achterwiel van iemand voor mij aan, waardoor ik ten val kwam. Vervolgens vielen veel renners bovenop mij.’’

Verwondingen

Aan de crash hield Lammertink geen verwondingen over. ,,Maar fijn is het niet, vergelijk het maar als je met een vaart van 50 kilometer per uur uit een auto stapt.’’ Na drie hersteldagen pakte Lammertink de training weer op. ,,Een goede vorm verlies je niet in een paar dagen tijd.’’ Het NK tijdrijden was dit wielerjaar een van zijn grote doelen, gaf de voormalig Europees beloftenkampioen (2015) aan.

Na 50 kilometers tegen de klok stond een teleurgestelde Lammertink een paar honderd meter na de finish uit te hijgen. ,,De eerste van twee rondes ging nog wel. In het tweede gedeelte versnel ik altijd, maar dat lukte me vandaag niet. Mijn benen wilden niet. Dat is erg jammer, vooral omdat ik hier heel veel van had verwacht, maar het is niet anders’’, aldus Lammertink.

