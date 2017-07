Lammertink heeft zijn Tourdebuut binnen

Tijdslimiet

De proloog zaterdagmiddag in Düsseldorf was het Tour-debuut van Katusha-renner Maurits Lammertink uit Harbrinkhoek. De 14 kilometer in de Duitse stad legde hij af in 17.09 minuten. Zijn tijd was echter niet belangrijk. "Ik ga hier toch niet winnen of hoog eindigen, dus ik hoefde me niet helemaal leeg te rijden. Maar dat betekent niet dat je rustig kunt fietsen, je moet wel aan de tijdslimiet denken."