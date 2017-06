Lezerstour: al 2.300 deelnemers, Froome populairste renner

Vlak nadat de inschrijving van ons Tourspel afgelopen donderdag geopend was, kwamen de aanmeldingen al binnen. De eerste ploeg werd zestien dagen voor de Tourstart al ingediend door Oldenzaler Mark Heersche.

Tegenover de 2.300 zelfverzekerde deelnemers staat een groter leger van wielerliefhebbers die pas een keuze kan maken als alle Tourrenners ook daadwerkelijk bekend zijn. Ervaring leert dat de meeste deelnemers aan de Lezerstour daags voor de start van de Ronde van Frankrijk hun definitieve ploeg van twintig renners inschrijven. Tot zaterdag 1 juli 12.00 uur, de dag van de eerste etappe, kan een team worden aangemeld.

Froome en Sagan populair

Wat nu al wel duidelijk is, is dat ook in de Lezerstour Chris Froome de torenhoge favoriet voor de eindzege is. Zo zet ook wielerexpert Hennie Kuiper, de nummer twee van de Tour de France van 1977 en 1980, zijn geld in op de Brit. Al is Kuiper niet 100 procent overtuigd. "Froome heeft de Tour al drie keer gewonnen, maar hij lijkt minder onaantastbaar dan voorheen", houdt Kuiper een slag om de arm. Na Froome zit wereldkampioen Peter Sagan in de meeste ploegen van de Lezerstour.

Harmeling gaat voor... Quintana!

Rob Harmeling, de andere Twentse wielerexpert van de Lezerstour, kiest juist voor de kleine Colombiaanse klimmer Nairo Quintana. Harmeling ziet de nummer twee van de afgelopen Giro d’Italia in Parijs als eindwinnaar op het podium staan. Net zoals Harmeling vertrouwt op de klimkwaliteiten van Robert Gesink. De renner van LottoNL-Jumbo gaat dit jaar niet als klassementsrenner van start, maar hoopt op een ritzege. Harmeling: "Gesink zou de bollentrui kunnen winnen." Diens ploeggenoot Dylan Groenewegen, die aast op zijn eerste sprintzege in de Tour, is tot nu toe de meest gekozen Nederlandse renner in de Lezerstour.

Meer tips in krant van dinsdag

In De Twentsche Courant Tubantia van dinsdag komt dit nieuwsmedium uitgebreid terug op de Lezerstour, met informatie over het spel, de iets aangepaste regels en een uitleg over de puntentelling. Tevens staat in die krant een startlijst van de deelnemende renners.

Een dag later komen beide wielerexperts uitgebreid aan bod in de krant. Samen met het laatste wielernieuws op onze website www.tubantia.nl kunnen de deelnemers aan de Lezerstour hun ploeg invullen, waarmee ze zo veel als mogelijk punten hopen te scoren. Tijdens de Tour de France kunnen nog drie renners ingewisseld worden. Dat kan tot de start van etappe 16, de dag na de tweede rustdag in de Tour.

