Morsink snelste op Outdoor Rossum: ‘Altijd leuk om te winnen’

ROSSUM - Gerben Morsink heeft zondag de zwaarste rubriek van Outdoor Rossum achter zijn naam geschreven. De springruiter uit Beuningen was in de Z/ZZ over twee fasen de snelste met de zevenjarige Rapidash (32.45).

Langevener Peter Olthof werd tweede met Flying Dream (33.61). Ellemijn Ensink uit Rossum eindigde, in haar thuiswedstrijd, als derde met Hyperion van Orti (34.83). Zeven combinaties bleven foutloos.

Morsink nam op het grasconcours deel met in totaal vier paarden. Met de donkerbruine hengst Rapidash won hij in de ZZ. “Het is altijd leuk om te winnen, maar dat de paarden fijn hebben gesprongen, is het belangrijkst. Door de goede weersomstandigheden, was het een perfect concours”, aldus de springruiter. “Voor mij is het tien minuten rijden. Dat maakt het ideaal. Outdoor Rossum is ook gewoon een mooi concours, met een grote piste. Dat maakt het voor de paarden fijn om te springen.”

CSI Twente

Komende week start het CSI Twente in Geesteren. Morsink, die in 2014 met Faithfull tweede werd in de Grote Prijs van Twente, is dit jaar eveneens met meerdere paarden aanwezig op het concours, maar neemt niet deel aan de hoogste rubriek.