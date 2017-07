Naast springruiter ook mentor van Taiwanees talent

Dat Twente een regio is met expertise en know-how over de hippische sport - en dan met name de springdiscipline - is ook in het buitenland bekend. Zo volgen Amerikanen in de stal van olympisch kampioen Jeroen Dubbeldam hun opleiding tot springruiter en wordt Tubbergenaar Wim Schröder de nieuwe bondscoach van de Japanse equipe.

Taiwan

Albergenaar Bas van der Aa (35) heeft zijn vizier gericht op Taiwan en is met twee springruiters uit dat Aziatische land van de partij tijdens CSI Twente. "De paardensport ligt in Taiwan behoorlijk achter in vergelijking met Nederland. Je hebt er jaarlijks zeven tot acht concoursen, terwijl je hier wekelijks kunt kiezen tussen vier wedstrijden."

Kennis

Waar Van der Aa deze dagen op Erve Maathuis in Geesteren gaat, wordt hij gevolgd door een groepje Taiwanezen. De belangrijksten zijn twee ruiters, pupillen van de Albergenaar. Aan de hand van Van der Aa hopen de twee zich verder te ontwikkelen als springruiter. Dat ze daarvoor hun heil zoeken in Twente noemt Van der Aa logisch. "Hier zit de kennis. Wij weten hoe we paarden het beste kunnen opleiden. En dat geldt natuurlijk ook voor de ruiters."

Via-via

Al enkele jaren werkt Van der Aa samen met de Taiwanese springruiters Po-hsiang Huang en Hong-yu Yang, het zijn de namen van de nummers één en twee van dat land. De eerste kennismaking weet hij nog maar al te goed. "Via, via, via - zo gaat dat in dit wereldje - kwam ik met ze in contact. Het zijn zonen van staleigenaren. Die wilden goede paarden hebben en kwamen bij mij terecht. Toen ik ze voor het eerst zag springen, was dat gewoon gevaarlijk. Het leek er niet op, die jongens dachten alleen maar aan de volgende hindernis. Het moest allemaal snel, snel, snel over de hindernissen."

Asian Games

Van der Aa lacht en schudt zijn hoofd bij de gedachte aan die herinnering. Inmiddels heeft hij het Taiwanese duo al aardig wat beheersing en controle over het paard bijgebracht. "Gelukkig pakken ze het op, een van die jongens wil zich nu kwalificeren voor de Asian Games die volgend jaar worden gehouden." Zes weken verblijft een van de twee ruiters bij hem op de manege in Albergen. "Daar hebben we een appartement gebouwd. Voor klanten. In het begin schoof hij aan tafel aan en at hij met ons mee, maar daar zijn we na een tijdje mee gestopt. Dat kan ook niet meer, want nu lopen er zo'n tien rond. Na Geesteren gaan we volgend weekeinde naar het concours hippique De Wolden in Veeningen. Een twee-sterrenwedstrijd, dat is voorlopig hun niveau. De Grote Prijs zaterdagavond (een twee-sterconcours met hindernissen van 1.45 meter hoogte, red.) is het doel."

Taipei

Behalve dat de pupillen af en toe bij hem in Albergen in training zijn, stapt Van der Aa jaarlijks zo'n drie tot vier keer in het vliegtuig richting hoofdstad Taipei om de ruiters daar aan het werk te zien. "Po heeft al eens meegedaan aan de Asian Games in Seoul, daar was ik ook bij. In de finale had hij één springfout. Of dat succes mede dankzij mij is? Ach, misschien."

Druk

Het mentorschap gaat ten koste van de sportieve carrière van Van der Aa. "Tuurlijk, je bent er druk mee. Nu ben ik hier maar met één paard, anders zouden dat er wel vijf zijn geweest. Had ik meer kunnen springen."