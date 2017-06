OLTC Ready met vertraging kampioen

“Het is inderdaad raar om via de telefoon te horen dat je kampioen bent geworden”, beaamt Mike Luttikhuis, speler van Ready. “Wij kennen wat mensen bij Veracket. Zij moesten spelen tegen onze concurrent Lelystad. Die wedstrijd werd eind mei afgebroken bij een 3-3 stand. Dat betekende dat Lelystad nog een punt moest laten liggen. De mixed dubbel eindigde in 6-2 , 6-2 voor Veracket en daardoor zijn wij kampioen.”

Thuis op de bank kampioen worden

Wanneer je thuis op de bank zit is het toch ander kampioen worden. “Het is nu niet zo dat je dronken van geluk bent. Je weet vooraf dat er een reëele kans op de titel is. Maar de blijdschap is denk ik gelijk aan de teleurstelling wanneer het niet was gelukt. Je neemt het min of meer voor kennisgeving aan. Misschien komt er nog wel een feestje op de club, want natuurlijk zijn we wel heel blij met de titel.”