Openwaterzwemmers leggen lat steeds hoger, maar 'in het westen populairder'

VRIEZENVEEN - Wie ooit de uitdaging met succes aanging, komt er niet meer van los. Joris Jaarsma kan er over meepraten. De 39-jarige Almeloër was afgelopen weekeinde één van de vijf regionale deelnemers op de 5 kilometer van de Twenterand Kanaalrace, in Vriezenveen.

De waterpoloër van de laatste ZPA-generatie - de Almelose zwemclub ging op in fusieclub De Veene - zwom zaterdag zijn derde 5 kilometer van de kanaalrace en deed dat als geoefend 'veteraan' in een keurige 1.20.54. "Het ging weer lekker", concludeerde Jaarsma. "Het kanaal is met ruim 20 graden mooi op temperatuur. Dat de zon er niet is, maakt niet uit. Dat merk je toch niet in het water."

Jaarsma was met zijn zevende plaats de beste regionale deelnemer op de door Erno Vriens uit Purmerend gewonnen afstand. Hij begon vier jaar geleden met een 3 kilometer. De veel jongere Daniël Nijzink van De Mors, uit Rijssen, debuteerde op de 5 kilometer en eindigde net achter Jaarsma als achtste. Nijzink is meteen enthousiast geraakt over het zwemmen in open water. 'Volgend jaar doe ik weer mee', liet hij Jaarsma weten. "Dan weet ik wat me te doen staat: trainen om de jonkies voor te blijven."

De Kanaalrace wordt gekenmerkt door veel landelijke deelnemers. De regionale inbreng is marginaal, of het moeten de roc-leerlingen van Sport en Bewegen zijn, die het water induiken voor studiepunten.

"In het westen van het land is het zwemmen in open water populairder dan hier", zegt Jaarsma. "De meeste deelnemers komen van verder weg. Het westen is toch meer waterland, terwijl het kanaal hier in de regio genoeg mogelijkheden biedt voor openwaterzwemmen. Maar het zit niet zo in ons."

De Almeloër houdt het zelf bij drie wedstrijden per jaar. "Behalve hier ook de 3 kilometer in de Berkel bij Zutphen en de 3,5 kilometer in de Haringvliet van Rotterdam richting Zeeland. Daar is het met veel meer golfslag veel zwaarder zwemmen."

Net als al die andere openwaterzwemmers heeft Jaarsma de neiging om de lat wat hoger te leggen na drie deelnames op de 5 kilometer. Vorig jaar stond hij, met weliswaar wat minder concurrentie, nog als derde op het podium. "Soms zit ik erover te denken of de 10 kilometer niet wat is. Maar ik weet niet of mijn lichaam dat wel leuk vindt. Misschien dat het er ooit nog een keer van komt."