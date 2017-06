Oud-profwielrenner Hennie Kuiper te zien in Andere Tijden Sport

Juichende Wippert na tweede plaats: 'Achteraf verkeerde beslissing'

25 juni MONTFERLAND – Het scheelde millimeters, maar het was niet Wouter Wippert die zondag nationaal kampioen bij de profs werd in de gemeente Montferland, maar Ramon Sinkeldam. De glimlach en het juichen waren er maar even bij de inwoner van Wierden, toen kwam men hem vertellen dat hij tweede was.