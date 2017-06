Oude rot uit Albergen wint NK klootschieten: 'Ze vlogen me om de nek'

MANDER - De 51-jarige Robert Meijer is de verrassing van het NK klootschieten. Hij wint de onderdelen straat, veld en zetten. De jongeren hebben het nakijken in Mander. "Zij hebben altijd wel een schot dat minder is."

Met talentvolle twintigers wil KV Mander de komende jaren prijzen in de wacht slepen in het klootschieten. Trainer Richard Blankenvoort hoopte dat ze deze zondag al een gooi naar de nationale titel konden doen. Die verwachting was reëel na de vele trainingsarbeid van de laatste maanden. Maar op de thuisbaan in Mander zijn het niet de jonge klootschieters die de hoofdrol opeisen. De sensatie van het NK is Robert Meijer.

De 51-jarige inwoner van Albergen wint drie onderdelen. Hij presteerde beter dan zijn jongere ploeggenoten van KV Mander. Het ijskonijn kan onder druk net zo overtuigend werpen als op een trainingsavond of in een minder belangrijke wedstrijd.

Quote Die jonge kerels gooien wel harder dan ik, maar een wedstrijddag op een NK is toch anders Robert Meijer

Trainer Blankenvoort is na afloop dolenthousiast over de resultaten van Meijer. Maar het 'knaagt' ook wel een beetje aan hem. Want hoe kan een man van 51 jaar tegenstanders die 30 jaar jonger zijn nog de loef afsteken? Meijer zelf weet het antwoord wel. Hij is gepokt en gemazeld in de klootschietsport. Het is niet de eerste keer dat hij met medailles om zijn nek op een klootschietterrein rondloopt.

Meijer is meervoudig Europees kampioen en is ook Europees jeugdkampioen geweest. "Ik heb ervaring met schieten onder druk. Die jonge kerels gooien wel harder dan ik, maar een wedstrijddag op een NK is toch anders. De jonge garde heeft altijd wel een schot dat minder is", zegt Meijer.

Opmerkelijk

Zijn prestatie is opmerkelijk, omdat hij een tijdlang niet fanatiek getraind heeft. Pas na de jaarwisseling besloot hij weer meer tijd in het klootschieten te steken. De aanleiding was dat de klootschietbond het NK aan Mander toewees. Een tiental leden van de organiserende vereniging doet mee aan het NK. Meijer wilde nog een keer vlammen. "We wilden er hier een succes van maken. Niet alleen in organisatorische zin, maar ook qua prestaties", aldus Blankenvoort.

Het streven van Blankenvoort is om de komende jaren in de landelijke competitie hoge ogen te gaan gooien. Meijer heeft daar vertrouwen in. "De jongens moeten in zichzelf geloven. Van dit NK hebben ze weer wat geleerd. Natuurlijk zijn ze teleurgesteld, maar het wordt sportief opgevat. Ze vlogen me om de nek toen bekend was dat ik had gewonnen", zegt Meijer.

Volledig scherm Het NK klootschieten werd gehouden in Mander. © Emiel Muijderman

