Outdoor Wierden? Werk gaat gewoon door voor springruiter Willem Greve

Van manege De Vossenbos net buiten Wierden naar zijn stallencomplex in Markelo is voor Willem Greve een klein half uurtje met de auto. De 34-jarige springruiter van het zogeheten olympisch kader van de hippische bond weet niet precies hoe vaak hij dat ritje heeft gereden tijdens Outdoor Wierden. Tijdens dat evenement, dat afgelopen week plaatshad, was Greve op beide plekken te vinden. "Ik heb vanmorgen thuis met nog wat paarden gesprongen. Toen snel hier naar toe, dressuurmatige training gedaan en straks de Grote Prijs springen. Druk? Ach, van hard werken is nog nooit iemand doodgegaan."

Outdoor Wierden is een internationale tweesterrenwedstrijd. Dat betekent dat de paarden gedurende het concours niet van het terrein af mogen. Greve: "Mijn groom (verzorger, red.) is verantwoordelijk voor de vijf paarden die ik naar Wierden heb meegenomen. Hij verzorgt ze hier en maakt ze, in overleg met mij, gereed voor de wedstrijd. In feite staan ze voor mij klaar om te springen. In de tussentijd kan ik andere dingen doen. Zoals thuis in Markelo werken met m'n andere paarden. Daar staan er ook nog negen om mee te trainen. Dat gaat gewoon door hoor", lacht Greve, twee weken geleden nog de winnaar van de Grote Prijs van Jumping Schröder Tubbergen.

Een concours in de eigen regio heeft z'n voor- en nadelen, zegt de Markelose springruiter. "Ik kan nu ook nog dingen thuis doen. Bij een buitenlandse wedstrijd of aan de andere kant van het land, slaap je in een hotel en ben je de hele dag op het concours. Voordeel is dat ik dan wel alleen maar bezig met de paarden die ik meegenomen heb. Tussendoor kaart je eens wat gezellig met de jongens in de stal of volg je andere paarden op concours en praat je met andere mensen. Het is ook goed voor je contacten. Ik heb niet alleen paarden om mee te springen, maar ook voor de handel. Dat is ook belangrijk voor mij."