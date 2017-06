Rentree voor Lesley Smit na lang blessureleed: 'Gelukkig kan het weer'

DEURNINGEN - Normaal gesproken is ze de gedoodverfde winnaar van de run-bike-run in Deurningen. Maar nu even niet. Lesley Smit doet na een langdurige voetblessure voor het eerst dit seizoen mee aan een wedstrijd. "Gelukkig kan het weer."

Ze wint toch. En dat is knap met slechts drie looptrainingen op de baan achter de rug. Met de fietskilometers zat het wel goed, ofschoon ook die training dit seizoen laat op gang kwam. Lopen was veel langer een probleem. "Tijdens de laatste Woolderesloop afgelopen winter knapte er wat", zegt Smit. "Het bleek een stressfractuur en het heeft lang geduurd voordat die hersteld was."

Quote In september wil ik echt in vorm zijn Lesley Smit

In Deurningen wordt duidelijk dat de nationaal kampioene van 2014 haar draai weer heeft gevonden. Aan het fietsen mankeert niets. Het oogt soepel en mooi en Smit wisselt als eerste vrouw. De eerste loopafstand is even daarvoor ook naar wens verlopen. "Maar het gaat om die tweede loopafstand. Je weet nooit of die voet het houdt."

De geruststelling is daar als de eerste test glansrijk wordt doorstaan. De 27-jarige atlete, die voor het Team Metz uitkomt in de Franse competitie, is blij. Ze kan weer doelen stellen. "In september wil ik echt in vorm zijn. Dan zijn er nog twee wedstrijden met mijn team in Frankrijk. De eerste drie heb ik moeten missen. We hebben dus nog wat in te halen."

Smit wil het kunstje van het NK 2014 in oktober graag overdoen. In 2015 en 2016 was ze er niet bij. De ene keer door een knieblessure, de andere keer door een druk programma. "Het lijkt alsof ik van de ene in de andere blessure val, maar dat is niet zo. Ik doe al jaren aan duatlon en heb bijna nooit iets. Als ik een keer wat heb, is het meteen raak. Gelukkig kunnen we weer."