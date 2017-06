Roda JC wil Hidde Jurjus op doel

Nijenhuis welkome versterking voor Borhave na zware blessure Peeters

26 juni BORNE – Borhave heeft zich versterkt met Daphne Nijenhuis. De 28-jarige Hengelose, met linkerhoek als favoriete positie, komt over van DSVD. Voor de Bornse handbalclub is de komst van Nijenhuis beslist geen luxe, aangezien Elke Peeters vijf tot zes maanden is uitgeschakeld.