Schröder in Oranje op CHIO Rotterdam

Bondscoach Rob Ehrens wist vorig jaar in Rotterdam met zijn team de FEI Nations Cup te winnen. Ehrens: ,,Uiteraard gaan we dit jaar, zoals altijd, weer voor het hoogst haalbare. In de eerste Nations Cup die we dit jaar reden in La Baule ging het nog niet zo goed, in Rome werden we vervolgens tweede, dat is een mooie stijgende lijn die ik vast hoop te houden. Maar zoals ik al zo vaak gezegd heb is in onze sport een foutje zo gemaakt. De concurrentie wordt steeds sterker, maar we zullen er zeker alles aan doen.